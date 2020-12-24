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Kadın - Aile Bezelyeli brokoli salatası nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Bezelyeli brokoli salatası nasıl yapılır?

Brokoli salatası tarifi | Sofralarınıza her zamankinden farklı bir salata eklemek istiyorsanız; brokoli iyi bir tercih olacaktır. Ayrıca bu tarifi beş çaylarında tatlıların, tuzluların yanında makarna salatası yerine tercih edebilirsiniz. Brokoli salatası nasıl hazırlanır? | Denenmiş brokoli salatası | Brokoli salatası gerekli malzemeler

Yeniakit Publisher
2020-12-24 15:00:00 -
Bezelyeli brokoli salatası nasıl yapılır?

Brokoli sağlık için son derece yararlı sebzelerden biridir. Brokoli çorbalarda, yemeklerde kullanabileceğiniz gibi salata olarak da değerlendirebilirsiniz. Peki, bezelyeli brokoli salatası nasıl yapılır?

Bezelyeli brokoli salatası tarifi

Malzemeler:

  • Yarım kilo brokoli
  • 1 adet havuç
  • 1 su bardağı haşlanmış bezelye
  • Yarım su bardağı haşlanmış mısır
  • Ceviz
  • Susam
  • Zeytinyağı
  • Tuz
  • Zeytinyağı

Bezelyeli brokoli salatası nasıl yapılır?

Öncelikle brokoli ve havucu buharda pişirin.

Geniş bir kaseye havuç, brokoli, bezelye ve mısırı alın.

Susamı tavada biraz kavurun.

Karışıma yağ, tuz  ve limon suyu ekleyin.

Salatayı servis tabağına alın.

Salatınızı ceviz ve kavrulmuş susamla süsleyin.

Salataya sevdiğiniz başka malzemeleri de ekleyebilirsiniz,

Afiyet olsun. 

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Kadın - Aile

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