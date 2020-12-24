Bezelyeli brokoli salatası nasıl yapılır?
Brokoli salatası tarifi | Sofralarınıza her zamankinden farklı bir salata eklemek istiyorsanız; brokoli iyi bir tercih olacaktır. Ayrıca bu tarifi beş çaylarında tatlıların, tuzluların yanında makarna salatası yerine tercih edebilirsiniz. Brokoli salatası nasıl hazırlanır? | Denenmiş brokoli salatası | Brokoli salatası gerekli malzemeler
Brokoli sağlık için son derece yararlı sebzelerden biridir. Brokoli çorbalarda, yemeklerde kullanabileceğiniz gibi salata olarak da değerlendirebilirsiniz. Peki, bezelyeli brokoli salatası nasıl yapılır?
Bezelyeli brokoli salatası tarifi
Malzemeler:
- Yarım kilo brokoli
- 1 adet havuç
- 1 su bardağı haşlanmış bezelye
- Yarım su bardağı haşlanmış mısır
- Ceviz
- Susam
- Zeytinyağı
- Tuz
- Zeytinyağı
Bezelyeli brokoli salatası nasıl yapılır?
Öncelikle brokoli ve havucu buharda pişirin.
Geniş bir kaseye havuç, brokoli, bezelye ve mısırı alın.
Susamı tavada biraz kavurun.
Karışıma yağ, tuz ve limon suyu ekleyin.
Salatayı servis tabağına alın.
Salatınızı ceviz ve kavrulmuş susamla süsleyin.
Salataya sevdiğiniz başka malzemeleri de ekleyebilirsiniz,
Afiyet olsun.