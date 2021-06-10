Bezelye kızartması nasıl yapılır? Taze bezelye kızartması tarifi
Taze bezelye kızartması yapılışı | Yaz mevsimiyle birlikte tezgahlarda taze bezelye de yerini almaya başladı. Bu leziz sebzeyi kabuklarıyla birlikte kızartmanız mümkün. Peki, taze bezelye kızartması nasıl oluyor?
Bezelye son derece sağlıklı sebzelerden biridir. Bu leziz sebzenin kabuklarıyla damakları şenlendiren kızartmalar hazırlayabilirsiniz. İşte, taze bezelye kızartması tarifi
Taze bezelye kızartması tarifi
Malzemeler:
- 1 kilo bezelye
- 2 adet yumurta
- 1 çay bardağı mısır unu
- Tuz
- Tereyağı
Taze bezelye kızartması nasıl yapılır?
Öncelikle taze bezelyelerin kılçıklarını ayıklayın.
Bir tencerenin içine su doldurun.
Kaynayan suya tuz ekleyin.
Ardından bezelyeleri ekleyin.
Bezelyeler haşlanınca süzün ve soğumaya bırakın.
Soğuyan bezelyenin içine yumurta, tuz ve mısır ununu ekleyip karıştırın.
Bir tavada tereyağı eritin ve bezelyeleri dizin.
Bir kapak yardımıyla tavadaki bezelyenin iki tarafını da çevirerek pişirin.
Afiyet olsun.