Bezelye çorbası nasıl yapılır? | Bezelye çorbası tarifi
Kolay çorba tarifi | Farklı bir çorba tarifi arayanlar bezelyeden çorba yapılıp yapılmadığını araştırıyor. İçinizi ısıtacak süt ve bezelyenin buluşmasıyla ortaya çıkacak bir çorba hazırlayabilirsiniz. Peki, bezelye çorbası nasıl yapılır? | Bezelye çorbası gerekli malzemeleri
Bezelye çorbası yapılışı | Yazdan derin dondurucuya atığınız bezelyelerden şahane bir çorba hazırlayabilirsiniz.
Bezelye çorbası tarifi
Malzemeler:
- 1 adet soğan
- 1 adet patates
- 1 su bardağı süt
- 1 su bardağı bezelye
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı un
- Tuz
- Karabiber
- 4-5 bardak su
Bezelye çorbası nasıl yapılır?
Öncelikle soğan ve patatesin kabuklarını soyup doğrayın.
1 yemek kaşığı tereyağını tencereye alın. Patates ve soğanları kavurun.
Bezelyeyi ekleyip kavurmaya devam edin.
Ardından baharat ve sıcak suyu ekleyip karışımı kaynamaya bırakın.
Bir tavaya bir yemek kaşığı yağ ve 1 yemek kaşığı unu alın.
Unun kokusu çıkınca tavaya sütü azar azar ekleyin.
Kıvam alan un ve sütlü karışımı çorbaya ekleyin.
Çorbayı blendardan geçirin.
Çorbanızı kıtır eklemle servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.