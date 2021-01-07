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Kadın - Aile Bezelye çorbası nasıl yapılır? | Bezelye çorbası tarifi
Kadın - Aile

Bezelye çorbası nasıl yapılır? | Bezelye çorbası tarifi

Kolay çorba tarifi | Farklı bir çorba tarifi arayanlar bezelyeden çorba yapılıp yapılmadığını araştırıyor. İçinizi ısıtacak süt ve bezelyenin buluşmasıyla ortaya çıkacak bir çorba hazırlayabilirsiniz. Peki, bezelye çorbası nasıl yapılır? | Bezelye çorbası gerekli malzemeleri

Yeniakit Publisher
2021-01-07 15:43:00 -
Bezelye çorbası nasıl yapılır? | Bezelye çorbası tarifi

Bezelye çorbası yapılışı | Yazdan derin dondurucuya atığınız bezelyelerden şahane bir çorba hazırlayabilirsiniz.

Bezelye çorbası tarifi

Malzemeler:

  • 1 adet soğan
  • 1 adet patates
  • 1 su bardağı süt
  • 1 su bardağı bezelye
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı un
  • Tuz
  • Karabiber
  • 4-5 bardak su

Bezelye çorbası nasıl yapılır?

Öncelikle soğan ve patatesin kabuklarını soyup doğrayın.

1 yemek kaşığı tereyağını tencereye alın. Patates ve soğanları kavurun.

Bezelyeyi ekleyip kavurmaya devam edin.

Ardından baharat ve sıcak suyu ekleyip karışımı kaynamaya bırakın.

Bir tavaya bir yemek kaşığı yağ ve 1 yemek kaşığı unu alın.

Unun kokusu çıkınca tavaya sütü azar azar ekleyin.

Kıvam alan un ve sütlü karışımı çorbaya ekleyin.

Çorbayı blendardan geçirin.

Çorbanızı kıtır eklemle servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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