Beyt-ül Makdis Öncüleri Konferansı'nda Yüzyılın Anlaşması'na karşı mücadele çağrısı yapıldı

Kudüs ve Filistin'e Destek İçin Uluslararası Koalisyon ile Türkiye-Alemi İslam İlişkileri Merkezi (TAİM) tarafından düzenlenen konferans, kapanış bildirgesinin okunmasıyla sona erdi.

Mısır'da askeri darbe ile görevinden alınan ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin dönemin Enformasyon Bakanı Salah Abdulmaksud'un okuduğu kapanış bildirisinde, bazı Arap ülkeleri tarafından İsrail ile ilişkilerin normalleştiği belirtildi. "düşman (İsrail) için yumuşak stratejik bir araç olduğu için" bütünüyle reddedildi.

Filistin davasının tasfiyesi ve İsrail'in daha fazla ilhakını içeren sözde "Yüzyılın Anlaşması", "Bildiri, Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın bölgede devam eden çatışmalarda merkeziyetini ve önemini vurgulamaktadır." Batı Şeria'nın yüzde 30'undan fazlası. Barış planına karşı mücadele edilmesi gerektiği belirtildi.

Bildiride, ABD için yeni bir yönetimin seçilmesinin "Filistin davasına yönelik stratejik düzeyde büyük bir fark yaratmayacağı" belirtildi.

Gazze Şeridi'ndeki ablukanın kaldırılması çağrısı

"İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı haksız ablukanın kaldırılması" çağrısında bulunan bildiride, İsrail hapishanelerinde ağır koşullar ve kasıtlı tıbbi ihmalden muzdarip Filistinli tutukluların her türlü medya, siyasi ve insan hakları düzeyinde acil eylemlerle acı çekmesi çağrısında bulundu.

Konferansın açılışında konuşan Uluslararası Kudüs ve Filistin Destek Koalisyonu Başkanı Hammam Said, "Filistin satılamaz, sunulamaz ve takas edilemez. (İsrail ile) Normalleşme ihanettir ve münafıklara velayet verir. ve Yahudiler. " dedi.

Konferansın amacının Kudüs ve Filistin davasına destek olmak için İslam ümmetinin sözlerini tek bir platformda toplamak olduğunu belirten Said, bu bağlamda İslam ümmetinin tüm üyelerinden tek taraf olmasını istedi. ve Mescid-i Aksa davasını destekleyin.

Uluslararası Kudüs ve Filistin Destek Koalisyonu Genel Sekreteri Muhammed el-Adluni de konferansa 75 ülkeden Filistin davasını destekleyen 5 binden fazla kişinin katıldığını ve konferansın Filistin halkının sesini dünyaya duyurmak için 7 dilde yayınlanacağını söylemişti.

Adluni, konferansın en önemli hedefinin, ABD'nin Yüzyılın Anlaşması adını verdiği sözde barış planının Filistin sabiteleri ve haklarına yönelik olumsuz yansımalarını açıklamak ve özellikle İsrail'in ilhak planı başta olmak üzere Filistin davasının karşılaştığı sorunlara ışık tutmak olduğunu kaydetmişi.

İki günlük konferansa Müslüman Alimler Birliği Başkanı Ahmed er-Reysuni, Mescid-i Aksa Hatibi İkrime Sabri, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Nelson Mandela'nın torunu Mandela Mandela gibi önemli isimler katıldı.