Beyşehir’de fotoğraf gösterisi ve sergi açılışı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde gerçekleştirilen fotoğraf gösterisi ve sergi açılışına fotoğraf severler yoğun ilgi gösterdi.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Beyşehir Fotoğraf Kulübü ve Beyşehir Milli Parklar Şefliği tarafından müşterek olarak Beyşehir Gölü Milli Parkı İdare ve Ziyaretçi Tanıtım Merkezinde düzenlenen fotoğraf etkinliğinde fotoğraf sanatçısı Mevlüt Maşalacı Beyşehirli fotoğraf severlerle bir araya geldi. Maşalacı, “Dünya Notları” konulu fotoğraf gösterisinde, 35 ülke fotoğraflarından oluşan çalışmaları hakkında fotoğraf sevenlere bilgiler verdi, fotoğraf sanatı hakkında kendisine yöneltilen soruları cevaplandırdı. Fotoğraf slayt gösterisinin ardından Maşalacı’nın 35 ülke fotoğraflarından oluşan kişisel fotoğraf sergisinin açılışı da gerçekleştirildi. Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, etkinliğe katılımından ve fotoğraf sanatına verdiği katkı ve desteklerden ötürü Maşalacı’ya bir teşekkür belgesi takdim etti.