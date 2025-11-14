Beyşehir OSB’nin İkinci Etap Genişleme Projesine Bakanlık onayı

Bakanlık onayının ardından hazırlanan Avan Projesi, Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar ve Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır tarafından, yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı törenle imzalandı. Bu aşamadan sonra genişleme sahasında ihale ve altyapı inşaatı süreçlerinin başlatılması planlanıyor.

İmza töreninde konuşan Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, genişleme çalışmalarında önemli bir eşik aşıldığını vurgulayarak, "Bu proje ilçemizin sanayi gelişimine önemli bir ivme kazandıracak. Bu noktada emek veren yönetim kurulu üyelerimize ve idari personellerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İkinci etap genişleme projesinin tamamlanmasıyla birlikte bölgeye yeni yatırım alanları kazandırılması, modern altyapının oluşturulması ve istihdamın artırılması hedefleniyor. Projenin Beyşehir ve çevresi için ekonomik açıdan yeni fırsatlar oluşturması bekleniyor.