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Gündem

Beyrut’la İran’a mesaj verildi

Arap basını, Lübnan’ın başkentinde yaşanan patlamanın; ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının devamı olduğunu belirtiyor. 2020’de Tahran’ın etkili olduğu Sana, Şam ve Bağdat’ta birçok saldırı yapan İsrail’in, Akdeniz’de gaz ve petrol anlaşmazlığı yaşadığı Beyrut’u patlatıp, Hizbullah ve İran’a gözdağı verdiği ifade ediliyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 09:30:00 - 2020-08-08 09:30:31
Beyrut’la İran’a mesaj verildi

 Mehmet Aydın 

Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki patlama İran hegemonyası altındaki ülkelerin son dönemde büyük bir tehditle karşı karşıya olduğu gerçeğini gün yüzüne çıkardı. 154 kişinin öldüğü ve 5 binden fazla insanın yaralandığı patlamanın Hizbullah ve İsrail  arasındaki gerginliğin tavan yaptığı bir dönemde gelmesi dikkat çekti. Hizbullah’ın yanı sıra Lübnan yönetiminin de Akdeniz’deki gaz ve petrol araması nedeniyle İsrail’le çatışma noktasına geldiği bir zamanda Beyrut’un yerle bir olması siyonist saldırı ve sabotaj ihtimalini güçlendirdi. Lübnan, patlamaya 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını açıklarken, öncesindeki yangının neden, nasıl ya da kimler tarafından çıkarıldığını belirtmedi.

İran’a yakın ülkeler vuruluyor

2020 Ocak ayında Kasım Süleymani’yi Irak’ın başkenti Bağdat’ta öldüren ABD’nin bu saldırısı sonrası İsrail, Suriye, Yemen ve Beyrut’ta daha güçlü adımlar atmaya başladı. Bağdat yönetimine, Yemen’in başkenti Sana’daki Husi’lere ve Suriye’de İran-Esed rejimine yönelik artan saldırıların arkasında İran karşıtı ABD, İsrail ve kukla Körfez ülkelerinin yer aldığı, Tahran güdümündeki Hizbullah’ın kontrolündeki Beyrut’taki saldırıda da söz konusu güçlerin parmağının olduğu iddiası güçlendi.

Dört Arap başkenti Bağdat, Sana, Beyrut ve Şam’ı kontrol eden İran, söz konusu dört ülkeye yardım edemediği gibi, kendi ülkesindeki bombalamalar ve yangınlara da sessiz kalmayı yeğledi. İran’da Haziran 2020’nin sonlarından bu yana askeri, nükleer ve endüstriyel tesislerin çevresinde çok sayıda patlama ve yangın meydana geldi. Bu eylemlerin çoğunun İsrail veya Amerikan siber savaşı yoluyla gerçekleştiği belirtildi. Ancak İran bu olayların hiçbirini ABD ve İsrail’e bağlamadı. Buna rağmen, Amerikan “Business Insider” haber sitesi, İsrail’in geçtiğimiz günlerde İran’daki hedefleri bombalayıp yaktığını duyurdu.

İran, Suriye, Yemen ve son olarak da Lübnan’da meydana gelen patlama, Tahran eksenindeki ülkelere yönelik bir “yıldırma politikası” olduğu gerçeğini ortaya koyuyor. Kasım’daki başkanlık seçimleri öncesi elini güçlendirmek isteyen Trump yönetimi, İsrail vasıtasıyla İran’a ve himayesindeki ülkelere bölgeyi dar ederken, Tahran bu girişimlere bir cevap vermediği gibi, olayları açık düşmanlarına da bağlamadı. Ortadoğu’daki siyasi analistler ise, Tahran yönetiminin bu duruşunu, “çaresizlik ve ABD gücünü kabul etme” olarak yorumluyor.

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Yorumlar

Mesut Sarp

Gerccekle alakasi olmayan yorumlari içeren bi haber. Bunca patlamaya hazir gübreyi yillarca güneşin alninda tutsunlar ardindan israil infilak ettirdi desinler. Ulan biz ne yapiyoruz diyeceklerine yine komplo uretiyorlar. Tipik Arap düşüncesizliği ve tembelligi.
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ahmet

iran maydanoz olmasa olmaz sen kim oluyorsun sizin işiniz sizden zayıf ülkelere saldırmak rejim ihraç etmek şiiliği yaymak yemeni yok ettiniz güya müslüman geçiniyorsunuz suud larla yemeni bitirdiniz suriye gene öyle bir zaman lar bize de rejim kakalamaya kalkmıştınız akılları sıra biz de varız diyorlar lübnan da işiniz ne israile ne yaptınız oradan car car ötmekle olmaz
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