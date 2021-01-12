  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili yeni gelişme! ‘Kırmızı bülten’ kararı
Dünya

Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili yeni gelişme! ‘Kırmızı bülten’ kararı

Uluslararası Polis Teşkilatının (Interpol), Beyrut Limanı'nda infilak eden patlayıcıyla ilgili 3 kişi için kırmızı bülten çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 16:45:00 -
Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili yeni gelişme! ‘Kırmızı bülten’ kararı

Uluslararası Polis Teşkilatının (Interpol), Lübnan'da 4 Ağustos 2020'de infilak ederek büyük bir yıkıma yol açan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesiyle ilgili 3 kişi hakkında kırmızı bülten çıkardığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre Interpol, Beyrut Limanı'ndaki patlamaya sebep olan amonyum nitrat maddesinin taciri Portekiz uyruklu bir kişinin yanı sıra kimyasal maddeyi Lübnan'a ulaştıran MV Rhosus isimli geminin sahibi ile kaptanı için kırmızı bülten yayımladı.

Haberde, söz konusu kırmızı bültenin kamu avukatı Yargıç Gassan el-Huri'nin talebi üzerine çıkarıldığı belirtildi.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada 190'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği, 6 bini aşkın kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

Lübnan yargısı, 14 Kasım 2020'de patlamayla ilgili 28 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'den nükleer silah açıklaması
Dünya

Türkiye'den nükleer silah açıklaması

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, Pakistan ile ortaklaşa nükleer silah üretileceğine ilişkin çıkan iddialarla ilgili..
Whatsapp’tan yeni açıklama
Teknoloji

Whatsapp’tan yeni açıklama

Aldığı karar sonrası tepki çeken Whatsapp son dönemdeki gizlilik sözleşmesi ile ilgili yeni açıklama yaptı.
Fare ile eşek arısının inanılmaz mücadelesi viral oldu! Sosyal medya çalkalandı
Medya

Fare ile eşek arısının inanılmaz mücadelesi viral oldu! Sosyal medya çalkalandı

Güney Afrika'da kayda alındığı belirtilen görüntülerde dev bir eşek arısı fareyi av haline getiriyor.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay