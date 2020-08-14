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Dünya

Beyrut Limanı'ndaki patlamada ölü sayısı arttı

Geçen hafta Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen şiddetli patlamada ölenlerin sayısı 177'ye çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-08-14 03:33:00 -
Beyrut Limanı'ndaki patlamada ölü sayısı arttı

Sir televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, Beyrut Limanı'ndaki büyük patlamada yaşamını yitirenlerin sayısının 177'ye çıktığını belirtti.

Patlamada 30 kişinin daha kaybolduğunu belirten Hasan, ölü sayısının yükselebileceğini açıkladı.

Türkiye yardıma koşmuştu

Beyrut'taki patlama sonrası Türkiye Lübnan'a çok sayıda yardım malzemesi ve arama kurtarma ekibi yollamıştı.

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