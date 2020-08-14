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Aktüel

Beyrut Limanı'ndaki patlamada ölenlerin sayısı 177'ye çıktı

Yeniakit Publisher
2020-08-14 01:12:30 -
Beyrut Limanı'ndaki patlamada ölenlerin sayısı 177'ye çıktı

BEYRUT (AA) - Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta geçen hafta meydana gelen şiddetli patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 177'ye yükseldi.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Beyrut Limanı'ndaki büyük patlamada yaşamını yitirenlerin sayısının 177'e ulaştığını söyledi.

Patlamada kaybolan ve hala ulaşılamayan 30 kişi olduğuna işaret eden Hasan, 4 Ağustos'ta Beyrut'ta yaşanan felakette can kaybının 200'e kadar çıkabileceğini kaydetti.

- Yardımların dağıtım mekanizması yabancı diplomatlarla paylaşıldı

Öte yandan, Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, kentte geçen hafta meydana gelen şiddetli patlamanın ardından, yabancı ülke diplomatlarına yapılan yardımların dağıtım mekanizması hakkında bilgi verildiği belirtildi.

Bugüne kadar ülkeye ulaşan yardımların patlamadan zarar görenlere ne şekilde ulaşacağı konusundaki bilgilerin paylaşıldığına işaret edilen açıklamada, tıbbi yardımların dağıtımı öncesinde ülkedeki sağlık merkezleri ile hastanelerin ihtiyaçlarının belirleneceğine dikkat çekildi.

Söz konusu tıbbi yardımların Lübnan Sağlık Bakanlığı ile Savunma Bakanlığı arasındaki koordinasyon doğrultusunda dağıtılacağı belirtilen açıklamada, gıda yardımlarının ise ordu ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğinde dağıtılacağı aktarıldı.

Lübnan ordusunun ülkeye gelen yardımların şeffaf şekilde dağıtılacağına dair mekanizmayı yabancı diplomatlarla paylaşmasının, başkent Beyrut'ta protesto eylemleri düzenleyen göstericiler ve sosyal medya aktivistlerinin ülke yöneticilerine yönelik yolsuzluk suçlamalarının ardından gelmesi dikkat çekiyor.

- Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Söz konusu patlamanın ardından Türkiye başta olmak üzere dünya ülkeleri, Beyrut'a tıbbi ve gıda yardımlarını kargo uçaklarıyla göndermeye devam ediyor.

Çarşamba günü itibarıyla Beyrut Limanı'nın kısmi olarak açılması sonucu yardımların gemilerle de gelmesi bekleniyor.

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