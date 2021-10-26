Beyran Çorbası nasıl yapılır?

Meşhur lezzetlerinden biri olan Beyran ÇorbasI tarifi. Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler

1 kg kemikli kuzu gerdan

1 su bardağı pirinç

2 yemek kaşığı tereyağı

Yarım yemek kaşığı biber salçası

9-10 diş sarımsak

Kırmızı toz biber, tuz, karabiber

8 su bardağı et suyu(haşlanan etin suyu)

Yapılışı

Et düdüklüye alınarak üzerini geçecek kadar su koyulur. Pişen etler süzülerek (suyunu kullanacağız) kemiklerinden ayrılır ve ufak ufak parçalanır. Etlerin suyu bir tencereye alınır ve İçerisine pirinçler eklenir. Pirinçler yumuşayana kadar pişirilir. Tereyağı, biber salçası, dövülmüş sarımsaklar, tuz ve baharatlar ilave edilir. Haşlanmış etler de eklenir ve çorba kaynamaya bırakılır ve kaynadıktan sonra altı kapatılır. Tereyağını çorbayı kaselere koyduktan sonra üstüne dökebilir ve kıyılmış maydanoz serpebilirsiniz. Afiyet olsun.