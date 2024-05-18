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Yerel Beypazarı’nda tarihi evlerde çıkan yangın sonucu 4 ev kullanılamaz hale geldi
Yerel

Beypazarı’nda tarihi evlerde çıkan yangın sonucu 4 ev kullanılamaz hale geldi

Yeniakit Publisher
2024-05-18 08:25:00 -
Beypazarı’nda tarihi evlerde çıkan yangın sonucu 4 ev kullanılamaz hale geldi

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde sabah saatlerinde çıkan yangın sonucu 4 tarihi ev tamamen yandı. Neyse ki, yangında can kaybı ve yaralanma olmadı

Edinilen bilgilere göre yangın sabah saat 05.30’da Beypazarı ilçesi Beytepe mahallesinde çıktı. Hızla büyüyen yangının diğer yapılara da sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının büyümesi sonucu ilçenin mirası olarak görülen 4 tarihi ev tamamen yandı. Yangını söndürmek için çevre ilçelerden takviye ekipler olay yerine sevk edildi. Yangın sonucu 4 ev kullanılamaz hale gelirken olayda yaralanan olmadı. Yangın sonrası soğutma çalışmaları devam ediyor.

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