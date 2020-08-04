Beypazarı yeni ürünlerini piyasaya sürdü

Beypazarı Madensuyu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan, meyve aromalı ürünlerinin beğenildiğine dikkat çekti. Ercan, “Tüketicilerimizin taleplerini göz önünde bulundurarak geliştirdiğimiz yeni maden sularımız deneyenlerden tam not aldı. Tüketicilerimize favorilerini sorduk. Onlardan gelen yorumlar ve değerlendirmeler ışığında yeni çeşitlerimizi satışa sunmaya karar verdik” dedi.

Kaliteden ödün vermediklerinin altını çizen Ercan, “Hep daha iyi ve daha farklı olanın peşindeyiz. Bu konuda çalışmalarımıza devam ediyoruz, edeceğiz” diye konuştu. Yeni yatırımlarla makine parkurlarını geliştirdiklerine de işaret eden Ercan, “Nisan ayında devreye aldığımız yeni üretim hattımızla imalat kapasitemizi yüzde 30 oranında arttırdık. Başarılı bir grafik sergiliyoruz, sergileyeceğiz de” şeklinde konuştu.

Şişeler yenilendi

Bu arada; maden sularının şişeleri yenilendi. Ergonomik ve inovatif şişeler, çocuklar ile gençlerin dikkatlerini çekiyor. Beypazarı Madensuyu’nun simgesi haline gelen klasik şişeler ise raflarda.