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Aktüel

Beypazarı Belediyesinden dezenfekte ünitesi desteği

Beypazarı Belediyesi ilçede bulunan kamu kurumu binalarına dezenfekte üniteleri yerleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 14:07:49 -
Beypazarı Belediyesinden dezenfekte ünitesi desteği

Beypazarı Belediyesi ilçede bulunan kamu kurumu binalarına dezenfekte üniteleri yerleştirdi.


Beypazarı’nın her noktasında korona virüs ile mücadelesini sürdüren Beypazarı Belediyesi, ilçede faaliyette bulunan tüm kamu kurumu binalarından hizmet alan vatandaşların ve kurum çalışanlarının kullanması adına dezenfekte üniteleri ve dezenfektan desteğinde bulundu.


Halk sağlığının korunması adına korona virüs salgınına karşı yoğun çalışmalarından ve dağıtılan el dezenfektanı desteğinden dolayı vatandaşlar ve kurum çalışanları Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan’a teşekkür etti.


Sürecin başından beri düzenli olarak ilçedeki tüm kurumların ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını yaptıklarını belirten Başkan Kaplan, “Yeni normalleşme süreci ile vatandaşlarımızın daha yoğun olarak hizmet alacağı ilçemizdeki tüm kamu kurumlarına dezenfekte standı ve dezenfektan desteğinde bulunduk” dedi.

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