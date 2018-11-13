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Beyoğlu'nda zabıta amiri sırtından bıçaklandı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde zabıta amiri olarak görev yapan Kadir Çankır, yol verme tartışması yüzünden sırtından bıçaklandı.

13 Kasım 2018 Salı 18:57
Beyoğlu'nda zabıta amiri sırtından bıçaklandı

Beyoğlu'nda zabıta amiri Kadir Çankır, trafikte yol verme yüzünden tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklanarak yaralandı. Saldırgan kaçarak izini kaybettirirken arkadaşı tarafından hastanye kaldırılan zabıta amirinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, Bademlik mevkii Haliç Köprüsü katılımı trafik ışıklarında 17.30 sıralarında meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde zabıta amiri olan Kadir Çankır ve arkadaşı araç ile seyir halindeyken Bademlik ışıklarda başka bir araç sürücüsü ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine ismi henüz belirlenemeyen sürücü, zabıta amirini sırtından bıçaklayarak yaraladı. 

Olayın ardından saldırgan aracı ile kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı zabıta ise, yanında bulunan arkadaşı tarafından kendi araçlarına bindirilerek Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis, aracının plakasını belirlediği sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 18:57
  1. İstanbul
  2. Beyoğlu
  3. yol verme kavgası
  4. Beyoğlu'nda zabıta amiri sırtından bıçaklandı
  5. Kadir Çankır
  6. adam yaralama

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