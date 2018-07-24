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Beyoğlu'nda yıkılma tehlikesi olan binada Arda Turan iddiası

Beyoğlu'na bağlı Sütlüce semtinde yaşanan toprak kayması sonucu yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya.

24 Temmuz 2018 Salı 12:11
Beyoğlu'nda yıkılma tehlikesi olan binada Arda Turan iddiası

Beyoğlu Sütlüce Fuadiye Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın altında toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, bina yakınındaki caddeyi trafiğe kapatırken, çevrede güvenlik önlemi aldı. Binadan parçalar kopmaya devam ediyor.


7 dairenin olduğu binada yaşayanlar tahliye edilirken, çevredeki diğer binalar da tedbir amacıyla boşaltıldı. Binanın hemen yanında bir inşaat temeli olduğu ve kaymanın bu temel kazısından kaynaklandığı iddia ediliyor. Temeli sağlam olmadığı gözlenen binanın altındaki toprak kaymaya devam ediyor.

ARDA TURAN İDDİASI

Çökme tehlikesinin yaşandığı binanın sahibi Emin Ertürk, ''Arda Turan burada kardeşi adına bir otel inşaatına başladı. İstişare ettik uyardık söyledik, fotoğraflar gösterdik. Belirgin bir şekilde açılmalar oldu. Ben onları da uyardım. Bina benim. Orada kiracılar var. Tek sevindiğim orada kimsenin olmaması şu an. Mal bile ikinci derecede bu durumda. Şu an canımız kurtuldu ona seviniyoruz'' diye konuştu.

''BİNA KAÇAK''

Beyoğlu Belediye BaşkanıAhmet Misbah Demircan da olay yerine geldi. Demircan yaptığı açıklamada, binanın ruhsatının olmadığını, kaçak bir yapı olduğunu söyledi.

 

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 12:11
  1. Arda Turan
  2. Beyoğlu
  3. Sütlüce
  4. toprak kayması

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