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Yerel Beyoğlu'nda 'Şok Uygulaması!' 10 gözaltı
Yerel

Beyoğlu'nda 'Şok Uygulaması!' 10 gözaltı

Yeniakit Publisher
2024-02-29 23:55:00 -
Beyoğlu'nda 'Şok Uygulaması!' 10 gözaltı

Beyoğlu'nda polis ekipleri İstiklal Caddesi ve ara sokaklarında 'Şok Uygulaması' düzenledi. Uygulamada 10 kişi gözaltına alınırken, bir işyerine ise cezai işlem uygulandı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri İstiklal Caddesi ve ara sokaklarında 'Şok Uygulama' gerçekleştirdi. Araçları durduran, kimlik ve genel bilgi taraması (GBT) kontrolü yapan ekipler, işletmelere de baskın düzenledi.

10 kişi gözaltına alındı

Saat 20.00 ile 22.00 arasında İstiklal Caddesi ve bağlı ara sokaklarda denetim yapan ekipler, kimlik kontrolü ve GBT sorgulaması yaptı. Aynı zamanda üst araması da yapılan şahısların 3'ünün üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Kimlik kontrolleri esnasında 7 aranan şahıs tespit edilirken, toplam 10 kişi gözaltına alındı.

Denetimler esnasında 1 işyerine ise mührü bozma suçundan cezai işlem uygulandı. Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

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