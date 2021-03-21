  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Beyoğlu'nda koronavirüs tedbirlerine uymayan işletmelerdeki 60 kişiye ceza yağdı
Yerel

Beyoğlu'nda koronavirüs tedbirlerine uymayan işletmelerdeki 60 kişiye ceza yağdı

Beyoğlu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 3 işletmedeki 60 kişiye 210 bin lira para cezası uygulandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-21 15:11:00 -
Beyoğlu'nda koronavirüs tedbirlerine uymayan işletmelerdeki 60 kişiye ceza yağdı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde Kovid-19 tedbirlerini kontrol etmek için 2 gün boyunca denetim gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde 3 iş yerinin kapalı olması gereken saatlerde faaliyet gösterdiği, İl Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet edildiği, ruhsatı olmadan canlı müzik ve nargile sunumu yapıldığı, ruhsatsız olarak faaliyette bulunduğu ve kapasitesinin üzerinde müşteri bulundurduğu tespit edildi.

İş yerlerinde bulunan 60 kişiye 210 bin lira idari para cezası yazılırken, işletmeler hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı. Ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen bir iş yeri de mühürlendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
3 dizi bomba etkisi yaptı! ‘Uzun zamandır bunu yapıyoruz’ diyerek halka müjdeyi verdi
Medya

3 dizi bomba etkisi yaptı! ‘Uzun zamandır bunu yapıyoruz’ diyerek halka müjdeyi verdi

Arap dünyasında izlenme rekorları kıran Türk dönem dizileri, büyük bir tutkuyla takip edilmeye devam ediyor. Noor Play platformunun sahibi M..
Abdurrahman Dilipak İstanbul Sözleşmesi'nin feshini değerlendirdi: AK Parti kongresi öncesinde önemli uyarı!
Gündem

Abdurrahman Dilipak İstanbul Sözleşmesi'nin feshini değerlendirdi: AK Parti kongresi öncesinde önemli uyarı!

Yeniakit.com.tr yayınına katılan Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını değerlendirdi. ..
21.03.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

21.03.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay