Beyoğlu'nda korku dolu anlar: Yangın çıkan binada mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Beyoğlu'nda korku dolu anlar: Yangın çıkan binada mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı!

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan 2 katlı binanın bodrum katında saat 21.30 sıralarında elektrik tesisatından yangın çıktı. Binayı saran duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 4 kişi, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Kurtarılanlardan 3'üne olay yerinde oksijen tedavisi uygulanırken, 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Beyoğlu'nda, akşam saatlerinde meydana gelen yangın paniğe neden oldu. Bülbül Mahallesi Kireçhane Sokak'ta bulunan 2 katlı bir binanın bodrum katında, saat 21.30 sıralarında elektrik tesisatından kaynaklanan bir yangın başladı.

4 KİŞİ SON ANDA KURTARILDI

Yangın nedeniyle çıkan yoğun duman kısa sürede tüm binayı sardı. Üst katlarda kalan 4 vatandaş, dumanlar arasında mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, binanın üst katlarına ulaşarak mahsur kalan 4 kişiyi kurtarmayı başardı. Sağlık ekipleri, ambulansta 3 kişiye duman zehirlenmesine karşı oksijen tedavisi uygularken, durumu daha ciddi olan 1 kişi hastaneye sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

