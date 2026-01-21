Beyoğlu'nda korku dolu anlar
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan 3 katlı bir iş yerinin çatısında meydana gelen yangın söndürüldü. Yangında iş yerinin çatısında hasar oluştu.
Beyoğlu'nda 3 katlı iş yerinin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Fatih Sultan Minberi Caddesi'ndeki 3 katlı tekstil atölyesinin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Polis, çevrede güvenlik önlemi aldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Yangında iş yerinin çatısında hasar oluştu.