Beyoğlu'nda cinayet şüphelileri yakalandı

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda Enes Peker'in (20) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 17 Haziran'da 23.45 sıralarında Piri Paşa Mahallesi Şabandere Sokak'ta Peker'in silahlı çatışmada yaralanması ve kaldırıldığı hastanede hayatına kaybetmesine ilişkin çalışma başlattı.

Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından polis, olaya karışan şüphelileri tespit etti.

Ekipler, 17 Ağustos'ta Küçükçekmece, Esenyurt, Zeytinburnu ve Beyoğlu'nda 21 adrese Özel Harekat polisinin de destek verdiği eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda Peker'in öldürülmesi olayına karıştığı öne sürülen iki gruptan 11 kişi yakalandı.

Enes Peker'in Beyoğlu'ndaki bir otoparkta çalıştığı, aralarında husumet bulunan bir grup tarafından bir süre önce otoparka silahlı saldırda bulunulduğu belirtildi.

Peker ve arkadaşı Berat K.'nın olay günü silahlı saldırıda bulunanlara karşılık vermek için motosikletle olay yerine gittikleri, bir binadan çıkan husumetli oldukları gruptakilere silahla ateş açtıkları, diğer grubun da silahla karşılık vermesi üzerine Peker'in başından vurularak yaralandığı ve kaldırıldığı hastenede hayatını kaybettiği, arkadaşı Berat K.'nın olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.