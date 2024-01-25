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Sosyal Medya Beyoğlu'nda bir kadın ölümden böyle döndü
Sosyal Medya

Beyoğlu'nda bir kadın ölümden böyle döndü

Yeniakit Publisher
2024-01-25 13:46:00 -

İstanbul Beyoğlu'nda bir otel önünde bekleyen kadın dengesini kaybederek yola düştü. O sırada geçen aracın altında kalmaktan son anda kurtulan kadının yardımına çevredekiler yetişti.

Bir kadın kaldırımda beklediği esnada birdenbire fenalaştı. Bayıldığı düşünülen kadın dengesini kaybederek öne doğru yalpalamaya başladı. İstanbul Beyoğlu'nda gerçekleşen olayda, yoldan geçen bir arabaya doğru düşen kadın, aracın yarı kısmında başını çarparak düştü. Aniden fren yapan araba, durumu fark ederek ilerlemedi. Bu hareket sayesinde aracın arka tekerinin altında kalmaktan son anda kurtulan kadının imdadına çevredekiler yetişti. Kadın hastaneye kaldırılırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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