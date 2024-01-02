Beyoğlu, Nişantaşı, Beşiktaş Kelime-i Tevhid ile inlesin: Kelime-i Tevhid yürüyüşü düzenlensin!

Malazgirt'ten Çanakkale'ye bu topraklar için can verenlerin sarılarak şehid olduğu Kelime-i Tevhid sancağına dil uzatanın potansiyel bir teröristten Yunan ordusundaki bir subaydan farkı yoktur!

Son haftalarda İslam ile yoğrulmuş topraklarda İslam'a her türlü saldırıyı hakareti gerçekleştirenlere karşı dur demenin vakti geldi. Müslümanlar Türkiye'nin tamamının 'tekelinde' olduğunun bilinciyle ülke düşmanlarına inat Beyoğlu-taksim, Nişantaşı, Beşiktaş gibi semtleri kapsayan bir Kelime-i Tevhid yürüyüşü gerçekleştirmelidir.

Kelime-i tevhid bayrağına saldıracak kadar alçalan bireylerin oluşmaya başladığı toplumumuzda çürüme nereye kadar devam edecek bilinmiyor! 1000 yıldır camilerden, savaş meydanlarına kadar her yerde yer bulan kelime-i tevhid bayrağına saldırmak ülkenin kurucu gücüne ve öz benliğine saldırmak değilmidir? kelime-i tevhid bayrağına saldıracak kadar alçalanların bu bayrak uğruna can verenlerin kazandırdığı topraklarda ne işi var?