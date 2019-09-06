0553 313 94 23

Beyoğlu çiçek açtı

Beyoğlu’nda 7-8 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek FloralFest’in tanıtımı İstiklal Caddesi’nde yapıldı.

06 Eylül 2019 Cuma 13:51
Beyoğlu çiçek açtı

Beyoğlu’nda 7-8 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek FloralFest’in tanıtımı İstiklal Caddesi’nde yapıldı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, tasarımcılar tarafından özenle süslenen tarihi tramvayla tüm caddeyi gezerek vatandaşlara çiçek dağıttı.


Üç yıldır İstanbul’un farklı noktalarında hayat bulan FloralFest (Çiçek Festivali) bu yıl Beyoğlu’nda gerçekleştirilecek. Beyoğlu Belediyesi’nin katkılarıyla 7-8 Eylül tarihleri arasında TomtomDesinghood’da düzenlenecek festivalin tanıtımı İstiklal Caddesi’nde tramvay geçit töreni ile yapıldı. FloralFest’e katılan tasarımcılar tarafından çiçeklerle süslenen tarihi tramvay İstiklal Caddesi’nde sefere çıktı. Tünel Meydan’dan başlayarak Taksim Meydanı’nda son bulan özel tramvay seferine, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’da katıldı. Yıldız, tramvaydan cadde boyunca vatandaşlarla çiçek dağıttı. Başkan Yıldız’a bir vatandaş da çiçek vererek teşekkür etti.



“Çiçek dünyamızı güzelleştirir”


Tanıtım toplantısında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Bugün Beyoğlu’muz için anlamlı bir gün. FloralFest ‘e Beyoğlu Belediye’si olarak ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. İstiyoruz ki çiçeğin insan ruhuna olan pozitif etkisi Beyoğlu’ndan tüm Türkiye’ye Dünya’ya yayılsın. Çiçek dünyamızı güzelleştirir. Ruh ve gönül dünyamızı güzelleştirir. En güzeline çiçek gibi diye bir tabirimiz var. Yarın da bu çiçek festivalimiz başlayacak. İnanıyorum ki çiçek gibi bir Beyoğlu çiçek gibi bir İstanbul çiçek gibi bir Türkiye çiçek gibi bir dünya hayalimiz var. Çocuklarımızın dünyasında onlara bir resim yapın dendiğinde ilk çizdiği resimlerden biri de çiçek resmidir. Dolayısıyla en safı ve masum olanı ifade eder bizde duygularımızın en güzelini ifade eden çiçeğin bir festivalini çok değerli arkadaşlarımızla beraber gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 13:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sağlık Bakanı Koca'dan Ankara Valisi Şahin'e ziyaret
    1. Sağlık Bakanı Koca'dan Ankara Valisi..
    2. Meteoroloji, Trump'ı yalanladı
    3. Şuhut’ta Trafik Şube Güvenlik..
    4. Sara hastası kadın 3 çocuğuyla sokakta..
    5. Lingling Tayfunu Kore yarımadasına..
    6. CHP'nin 96. kuruluş yıl dönümü
    7. İznik’te büyük deniz keşfi
    8. Esnafa 4 kredi kullanma imkânı
    9. Kaymakam Sinanoğlu kurumları inceledi
    10. Malezya'da Keşmir'deki Müslümanlarla..
    11. Cumhuriyet Tırı Bilecik’te yoğun ilgi..
    12. Tartıştıkları makam şoförünü yaralayan..
    13. Tunceli'de silahlı kavga: 2 gözaltı
    14. İdareci ve öğretmenlere liderlik..
    15. Kartallı minik sporcular madalyalarını..
    16. Türk çam balı coğrafi işaret projesi..
    17. Adıyaman Belediyesi ‘Satranç..
    18. Belediye otobüsü fiyatlarında..
    19. "İhraç talebi olağanüstü bir durum..
    20. Pazaryeri’nin düşman işgalinden..
    21. Rus tekstilciler Adana kumaşına geldi
    22. Erdoğan açılışını yaptı: Herkese..
    23. Ford Puma Titanyum X, Frankfurt’ta..
    24. SGK’nın kullanmadığı bilgisayarlar..
    25. Söğüt’e ekskavatör kepçe hibe edildi
    26. Çeşme’de 6 şişme botta 236 kaçak..
    27. Başkan Kavuş: “Zabıkta gören gözümüz,..
    28. Tunceli'de silahlı kavga
    29. "Beğeni sayısını değil kişiliğinizi..
    30. PTT Bilecik yöneticilerinden Başkan..
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim