Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız'dan İmamoğlu'na olay gönderme!

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu'na kazandırılan eserleri sosyal medya hesabından tek tek paylaşarak, Ekrem İmamoğlu'nun algı operasyonu niteliğindeki paylaşımına yanıt verdi.

Haydar Ali Yıldız, "Gelecek zaman kipi kullanmayı çok seviyorsunuz ama gelecekte siz yoksunuz. 5 yılı boşa harcadınız, "Yaptık, Yükselttik" diyemiyorsunuz." dedi.

Ali Yıldız şunları söyledi:

Beyoğlu sizin uğramadığınız 5 yılda çook yükseldi. Di'li geçmiş zamana göre;

Atatürk Kültür Merkezi muhalefetinize rağmen Beyoğlu'nda kültür ve sanatın merkezi oldu.

Sizin kültür ve sanat etkinliklerinden mahrum bıraktığınız Beyoğlu'nda 85 ayrı noktada Beyoğlu Kültür Yolu Festivali her yıl milyonlarca ziyaretçi ağırladı, bir tek siz yoktunuz.

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Beyoğlu Belediyesi olarak düzenlediğimiz farklı festivallerde kültür sanatı daima canlı tuttuk.

Atlas Sineması ve Türkiye'nin gurur duyduğu Sinema Müzesi, sinema severlerin merkezi oldu.

Tarihi Esgher Sinagogu'nu restorasyon çalışmaları sonrası Hasköy Millet Kütüphanesi olarak açtık, gençlerimizin hizmetine sunduk.

Beyoğlu'nun en güzel binalarından Ferah Apartmanı bugün Türkiye'nin ilk şehir içi uydu kuluçka merkezi olarak bilim-teknoloji alanında gençlerimize hizmet veren Cube Beyoğlu oldu.

Tarihi Terra Santa binasının restorasyonu tamamlandı. Beyoğlu, yeni bir Kültür Sanat Merkezi kazandı.

Tarihi Baruthane restore edildi, gençlerimizi kütüphane olarak kucaklayacağı günleri bekliyor.

Kaptanı Derya Cezayirli Gazi Hasan Paşa Kışlası'nın restorasyonu tamamlandı, Beyoğlu Hükümet Konağı ve Beyoğlu Belediyesi Kasımpaşa Binası olarak halkımızın hizmetine açıldı.