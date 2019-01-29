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Beyniniz için bunları yemeyin! Bu besinler beyin sağlığını olumsuz etkiliyor

Gün içerisinde yerken mutluluk veren yiyecekler ileriki yaşlarda mutsuzluğa sebep olabilir. Çünkü hepsi de vücuda hastalık yapan yiyecekler. Yiyecekler beyin sağlığını da etkiliyor. Nasıl mı? İşte yanıtı...

29 Ocak 2019 Salı 17:43
Beyniniz için bunları yemeyin! Bu besinler beyin sağlığını olumsuz etkiliyor

Gün içerisinde yerken mutluluk veren yiyecekler ileriki yaşlarda mutsuzluğa sebep olabilir. Çünkü hepsi de vücuda hastalık yapan yiyecekler. Yiyecekler beyin sağlığını da etkiliyor. Nasıl mı? İşte yanıtı...

ŞEKER VE ŞEKER ÜRÜNLERİ

Uzun süreli şeker kullanımı nörolojik problemlere sebep olur. Ayrıca hafızayı da zayıflattığı tespit edilmiştir. Öğrenme kabiliyetini zaafiyete uğrattığı da ifade edilmektedir. Bu sebeple şekerden uzak durmak gerekir.

FAST FOOD

Yakın zamanda Montreal Üniversitesi´nde yapılan bir araştırma fast food ürünlerinin beynin kimyasını değiştirdiğini ortaya koymuştur. Bu da depresyon ve anksiyete sorunlarına yol açmaktadır.

Fast food ürünlerinin içindeki katkı maddelerinin öğrenme bozukluğu, motivasyon eksikliği ve hafıza zayıflığına da yol açtığı kanıtlanmıştır.

KIZARMIŞ YİYECEKLER

Bütün işlenmiş yiyecekler kimyasallar, katkı maddeleri, yapay tatlandırıcılar ve koruyucular içerir. Bunlar hem çocuklarda hem yetişkinlerde ciddi beyin hasarlarına yol aça

Kızarmış veya işlenmiş gıdalar beyin sinirlerini zedeler. Bazı yağlar ise diğerlerine göre daha zararlıdır. Doğadaki en toksik ve tehlikeli kızartma yağının ise ayçiçek yağı olduğu tespit edilmiştir.

İŞLENMİŞ VEYA ÖNCEDEN PİŞİRİLMİŞ GIDALAR

Tıpkı kızarmış gıdalar gibi işlenmiş gıdalar da merkezi sinir sistemine zarar verir. Bu da dejeneratif beyin bozukluğuna yol açar. İleriki yaşlarda Alzheimer´a neden olur.

ÇOK TUZLU GIDALAR

Tuzun kalbe zarar verdiğini herkes bilir. Bilinmeyen şey ise tuzun içindeki yoğun sodyum beyne de zararlıdır ve düşünme yeteneğini zayıflatır. Zekayı da gerilettiği ispat edilmiştir.

İŞLENMİŞ PROTEİNLER

Proteinler kas yapıcıdır. Et ise en yüksek kalitede ve en zengin protein kaynağıdır. Ancak sosis, salam, sucuk ve benzeri gıdalar gibi işlenmiş proteinlerden uzak durulmalıdır.

Doğal proteinler sinir sistemini yapılandırırken, işlenmiş proteinler tam tersini yapar. Yani sinir sistemini tahrip eder.

TRANS YAĞLAR

Kesinlikle her türlü trans yağdan uzak durulmalıdır. Trans yağlar birçok ciddi soruna yol açar. Kalp sorunları, kolesterol ve obezite bunların en çok bilinenidir.

 

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 17:43
  1. şeker
  2. kızartma
  3. trans yağlar
  4. Fast food
  5. tuzlu yiyecekler
  6. işlenmiş protein
  7. işlenmiş et ürünleri
  8. sağlıksız gıdalar
  9. beyine zarar veren gıdalar
  10. beyin sağlığını tehdit eden yiyecekler
  11. Beyin Sağlığı

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