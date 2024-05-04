Beynin yaşlanmasını önlüyor! Kendi minik faydaları büyük: Müthiş, eşsiz detayına bayılacaksınız! Sadece 15 dakika

Keskin koku ve tadıyla yemeklerde sıkça kullanılan kakule, bir bitkidir. Daha çok Hindistan, Malezya, Nepal gibi ülkelerde yetişen kakule, doğu bitkisi olarak isimlendirilir. Yemeklerde kullanımının yanında, çay ve kahvesi yapılabilen kakule çok sayıda faydaya sahiptir. Kakule nedir, nasıl kullanılır, kakule zararları ve faydaları nelerdir gibi soruların yanıtlarını derledik.

Kakule, vanilya ve safranla birlikte doğuda yetişen en değerli bitkiler arasında yetişir. Sağlığa olan faydaları nedeniyle hemen her yerde tüketilen kakule bitkisi, özellikle salgın hastalıklara karşı önemli faydalara sahip bir bitki olarak görülüyor.

Kakule Nedir?

Kakule doğuda, Malezya, Hindistan ve Nepal'de sıkça yetişen, Zencefilgiller ailesine ait bitki türüdür. Türkiye'de yetişmeyen bu bitki, dünyanın hemen tüm ülkelerinde yemeklerde, kahvelerde ve çaylarda kullanılabiliyor. Özellikle sağlığa olan faydalarıyla bilinen bitki lezzet verici olarak tüketildiği söylenebilir.

Kakule Nasıl Kullanılır?

Kakule bitkisinin çok farklı kullanım yöntemleri bulunur. Toz formunda ve bitki şeklinde tüketilebilen kakule her alanda sıkça kullanılıyor. Yemeklerde lezzet arttırmak için daha çok toz haliyle yer alır. Bunun yanında bitkisi çay veya kahve yapımında kullanılabilir.

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Kakulenin Faydaları Nelerdir?

Mide sorunlarına, özellikle reflüye iyi gelir.

Bağırsakta oluşan parazitleri öldürür ve aynı zamanda önler.

Sindirim sisteminin daha iyi çalışmasını sağlar.

Karanfil gibi ağzınıza atıp çiğnerseniz, nefesiniz ferahlar.

Karaciğerinize gözü gibi bakar ve daha sağlıklı olmasını sağlar.

Kolon ve lösemi kanser türlerine karşı önleyicidir.

Glüten intoleransı olanların kullanması önerilir.

Her türlü üst solunum yolu rahatsızlığında rahatlıkla kullanılabilir.

Beyninizin daha iyi çalışmasını sağlar.

En iyi faydayı, çayı ve kahvesi vermektedir. Gelin tariflerine bakalım!

Kakule çayı! Sadece 15 dakikada hazır

1,5 litre kaynamış suya 3 yemek kaşığı siyah çay, 3 çay kaşığı kakule tohumu ve 200 ml kadar süt ekleyin. Bu lezzetli karışımı 10 dakika demlenmeye bırakın ve ardından süzerek afiyetle tüketin.

Kakule kahvesi

4 – 5 adet kakule tohumunu havanda veya öğütücüde güzelce toz haline getirin ve tavada bir güzel kavurun. Ardından 3 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı türk kahvesi ve bir iki tutam safran ekleyerek türk kahvesi yapar gibi cezvede pişirin. 3 – 4 dakika kısık ateşte tuttuktan sonra 15 dakika dinlenmeye bırakın.

Ardından tekrar ısıttığınız kakule kahvesine 1 çay kaşığı gül suyu ekleyin ve aynı türk kahvesinde olduğu gibi taşmadan altını kapatın ve afiyetle için. Denediğinizde vazgeçemeyeceksiniz.

Sağlıkla kalın!