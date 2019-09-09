0553 313 94 23

Beymen Metropol İstanbul açıldı

09 Eylül 2019 Pazartesi 12:46
Beymen Metropol İstanbul açıldı

İSTANBUL (AA) - Beymen, yeni mağazası Beymen Metropol İstanbul'u açtı.

Beymen'den yapılan açıklamaya göre, Beymen, yeni mağazalarla büyümeye devam ediyor.

900'ü aşkın dünya markasının en yeni koleksiyonlarını aynı çatı altında modaseverlerle buluşturan Beymen, yeni mağazası Beymen Metropol İstanbul'u Anadolu Yakası'nda bulunan Metropol İstanbul AVM'de açtı.

Bin 210 metrekarelik alanda hizmet veren Beymen Metropol İstanbul'da, dünyaca ünlü markaların kadın-erkek hazır giyim, ayakkabı ve çanta, aksesuar ve kozmetik koleksiyonlarının yanı sıra Beymen Collection, Academia ve Blender markalarının en yeni kadın ve erkek koleksiyonları yer alıyor.

Beymen Metropol İstanbul, uzman ekibiyle her gün 10.00-22.00 saatleri arası hizmet verecek.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 12:46
  1. Beymen

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meteorolojiden sağanak uyarısı
    1. Meteorolojiden sağanak uyarısı
    2. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    3. FETÖ şüphelisi avukatlara hapis istemi
    4. Stars of Science 11’inci sezonunda..
    5. 15 günde yıkılamayan asansörü,..
    6. Milletvekili Arvas’tan 2019-2020..
    7. Başkan Aydın’dan öğrenci velilerine..
    8. Ülkedeki hıyânetler ne zaman bitecek?
    9. Dünür cinayetinde rapor bekleniyor
    10. Ağrı’da 2019-2020 eğitim-öğretim..
    11. Diyarbakırlı anneler isyan etti:..
    12. Belediye Başkanı Sayan’ın Yeni..
    13. Bıçaklı saldırıda ölen gencin cenazesi..
    14. Yaralı peçeli baykuş tedavi altında
    15. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    16. Rusya ve Çin 200 milyar dolarlık imza..
    17. GÜNCELLEME - Erzurum'da trafik kazası:..
    18. Anneleri obez olan bebeklerde diyabet..
    19. Erzurum’da ilk ders zili çaldı
    20. Filistin Ulusal Konseyi, tutuklu..
    21. CHP’nin 96. kuruluş yıldönümü..
    22. Bahamalar'da hükümet afetzedelere..
    23. Kadıköy’de bir kişiyi yan baktı diye..
    24. A Milli Futbol Takımı, Moldova'da
    25. Huawei Watch GT 2 ne zaman tanıtılacak?
    26. Türk üssü yakınlarını top ateşine..
    27. Japonya’daki tayfunda 1 kişi öldü
    28. Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü yeni..
    29. Erhan Kılıç’tan 88. İEF’te başkanlara..
    30. Bangladeş'te Arakanlı Müslüman öğrenci..
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!