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Ekonomi Beylikdüzü’ne Aile Sağlığı Merkezi yaptırılıyor
Ekonomi

Beylikdüzü’ne Aile Sağlığı Merkezi yaptırılıyor

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı İstanbul Beylikdüzü Yakuplu Aile Sağlığı Merkezi Yapım işi için ihaleye çıkıldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 13:26:00 -
Beylikdüzü’ne Aile Sağlığı Merkezi yaptırılıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

İhaleye teklifler 16.01.2023 günü saat 11:00’e kadar verilebilecek. İhale komisyonu İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu, Peykhane Cad. No:8 Çemberlitaş/Fatih/İSTANBUL’da toplanacak. Bu kapsamda Yakuplu Aile Sağlığı Merkezi’nin 240 takvim günü içerisinde bitirilerek hizmete alınması planlanıyor.

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