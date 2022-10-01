Beylikdüzü'nden Sabiha Gökçen'e metroyla nasıl gidilir? Marmaray ile Sabiha Gökçen'e nasıl gidilir?
2 Ekim Pazar günü Pendik-Sabiha Gökçen metro hattı hizmete açılacak. Avrupa yakasında oturanlar ise raylı sistem ile Sabiha Gökçen Havalimanı'na nasıl ulaşabileceklerini merak ediyor.
2 Ekim Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Pendik-Sabiha Gökçen metro hattı hizmete açılacak. Peki, Marmaray ile Sabiha Gökçen Havalimanı'na nasıl gidilecek?
Beylikdüzü'nden Sabiha Gökçen'e metroyla nasıl gidilir? Marmaray ile Sabiha Gökçen'e nasıl gidilir?
Beylizdüzü tarafında oturanlar Marmaray'a Küçükçekmece istasyonundan binebilir. Ayrıca Avrupa yakasının başka ilçelerinde yaşayanlar da Halkalı-Gebze Marmaray hattına binmeliler. Ayrılıkçeşme İstasyonu'nda inip Kadıköy-Tavşantepe metrosuna aktarma yapmanız gerekiyor. Son durak Pendik yani Tavşantepe istasyonundan ise Sabiha Gökçen Havalimanı hattında aktarma yapmanız gerekecek. Kadıköy ile Sabiha Gökçen Havalimanı aktarmalar ile 50 dakikayı bulacak. Avrupa yakasından gelecek olanlar ise süre Marmaray'a binecekleri istasyona göre farklılık gösterecektir.