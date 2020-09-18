  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Beylikdüzü'ndeki silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı
Aktüel

Beylikdüzü'ndeki silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-09-18 13:35:20 -
Beylikdüzü'ndeki silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı

İSTANBUL (AA) - Fatih Karagümrük Spor Kulübünün eski başkanı Yaşar Ecim'in uğradığı silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşar Ecim'in, önceki günlerde, Beylikdüzü'nde bir iş yerinden çıkarken uğradığı silahlı saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, motosikletle gelen iki kişi yer aldı.

Saldırganlardan birinin, aracına bineceği sırada Ecim'e silahla ateş ettiği, sonrasında da iki saldırganın kaçtığı görüldü.

Saldırıda bacağından yaralanan Ecim, hastanede tedavi altına alınmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Toplum psikolojisi derinden yaralanıyor... TV ekranlarında Müge Anlı rezaleti!
Medya

Toplum psikolojisi derinden yaralanıyor... TV ekranlarında Müge Anlı rezaleti!

Müge Anlı’nın programında Aleyna Çakır’ın ölümünden dolayı suçlanan Ümitcan Uygun’un annesi ölü bulundu. Canına kıydığı iddia edilen Gülay U..
Vali Mason açıkladı, Kraliçe II. Elizabeth onayladı! Bölge bağımsız devlet oluyor
Dünya

Vali Mason açıkladı, Kraliçe II. Elizabeth onayladı! Bölge bağımsız devlet oluyor

Karayipler’de bir ülke olan Barbados’un Valisi Sandra Mason, bağımsız devlet olmak için İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'ten onay aldıkları..
Hazal Kaya'dan cinsiyet değiştiren Selin Ciğerci'ye skandal 'çocuk' desteği
Medya

Hazal Kaya'dan cinsiyet değiştiren Selin Ciğerci'ye skandal 'çocuk' desteği

Oyuncu Hazal Kaya, son yıllarda kokuşmuş magazin medyası sayesinde adını sıkça duyuran ve yaptırdığı ameliyat ile cinsiyetini değiştiren Sel..
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı