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Beylikdüzü’nde vücut geliştirme sporcusunun şüpheli ölümü

Beylikdüzü’nde 35 yaşındaki 15 yıldır vücut geliştirme sporu yapan Kadir Akkaya, yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.

18 Nisan 2018 Çarşamba 21:30
Beylikdüzü’nde vücut geliştirme sporcusunun şüpheli ölümü

Beylikdüzü’nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 35 yaşındaki 15 yıldır vücut geliştirme sporu yapan Kadir Akkaya, kendisine ulaşamayan annesi tarafından banyoda hareketsiz halde bulundu. Oğlunun hareketsiz yattığını gören anne, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları tetkikler sonucunda Akkaya’nın öldüğünü belirledi. Olayın ardından Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Akkaya’nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kalp krizinden öldüğü öne sürülen Akkaya’nın kesin ölüm nedeni incelemelerin ardından netlik kazanacak.

 
 

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 21:30
  1. fitness
  2. vücut gelliştirme
  3. spor

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