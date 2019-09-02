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Beylikdüzü’nde uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklu

Beylikdüzün’de uyuşturucu ticareti yapan şahıslara operasyon düzenlendi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 13:52
Beylikdüzü’nde uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklu

Beylikdüzün’de uyuşturucu ticareti yapan şahıslara operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.


Beylikdüzü’nde bir kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde ihbar alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Emniyet ekiplerince 15 Ağustos’ta yapılan çalışmalarda, takip edilen Erdi A. (28) adlı bir şüpheli polisi karşısında görünce kaçmaya başladı. Kaçan şüphelinin peşinden giden polis, yaşanan kısa süreli kovalamacanın sonunda Erdi A. adlı zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan A.’nın üst aramasında 5 poşet içine sarılı halde bir miktar metamfetamin denen uyuşturucu madde ele geçirildi.


Üzerinde uyuşturucuyla yakalanan Erdi A., bu maddeleri temin ettiği adresi polise bildirdi. Polis, zanlının verdiği adrese baskın düzenleyerek Güler İ. (45) ve Yakup İ. (56) adlı şüphelileri de yakalayarak gözaltına aldı. Sözkonusu adreste yapılan aramalarda 3,75 gram metamfetamin, ruhsatsız 2 tabanca, bu silahlara ait 2 şarjör ve mermiler ele geçirdi.


Beylikdüzü Asayiş Büro Amirliği’nde ki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, 16 Ağustos’ta sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 13:52
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