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Aktüel Beylikdüzü'nde takı atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
Aktüel

Beylikdüzü'nde takı atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-10-31 11:49:55 -
Beylikdüzü'nde takı atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde bir takı atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mermerciler Sanayi Sitesi'ndeki iş hanının 3. katındaki takı atölyesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken 4 katlı iş hanındaki çalışanlar da tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Dumandan etkilenen 2 kişiye ambulansta müdahale edildi.

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