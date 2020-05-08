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Aktüel

Beylikdüzü’nde sokaklar kuşlara kaldı

Beylikdüzü’nde vatandaşlar evde kal çağrılarına uyunca sokaklar kuşlara kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 11:57:02 -
Beylikdüzü’nde sokaklar kuşlara kaldı

Beylikdüzü’nde vatandaşlar evde kal çağrılarına uyunca sokaklar kuşlara kaldı. İlçede boş kalan bir parktaki ağacın dallarında olan yeşil renkli papağanlar ise dikkat çekti.


Yeni tip korona virüse karşı vatandaşlar evde kalırken yoğunluğuyla öne çıkan birçok alan da boş kaldı. Beylikdüzü’nde de vatandaşlar dışarı çıkmayınca sokaklar ve parklar kuşlara kaldı. İlçede boş kalan bir parktaki ağacın dallarında bulunan yeşil renkleriyle hayran bırakan papağanlar ise dikkat çekti.

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