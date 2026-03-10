  • İSTANBUL
Beylikdüzü'nde sıra dışı olay: Kaçan hırsızı yakalamak için minibüse bindiler!

E-5 Karayolu Beylikdüzü mevkinde bekçiler, telefon çalarak kaçtığı iddia edilen şahsı kovaladı. Yoldan geçen minibüsü durdurarak adamın peşinden giden bekçiler, bir süre sonra adamı kıskıvrak yakaladı. Yaşanan o kovalamaca anı ise kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde E-5 Karayolu Beylikdüzü Beykent mevkisinde yaşandı. İddiaya göre telefon çalan adam, yolun ortasına çıkarak kaçmaya çalıştı. O sırada yoldan geçen bekçiler şahsı yakalamak için peşinden koşmaya başladı. Bir bekçi ise yoldan çevirdiği minibüse binerek adamı yakalamaya çalıştı. Bir süre sonra yorulan adam, yol kenarında bulunan yeşil alanda yakalanarak gözaltına alındı. Komedi filmlerini aratmayan kovalamaca anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonunu kamerasına yansıdı.

