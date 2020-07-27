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Aktüel

Beylikdüzü'nde iş yerinden ayakkabı çalan 2 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-27 12:45:32 -
Beylikdüzü'nde iş yerinden ayakkabı çalan 2 zanlı tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'ndeki bir iş yerinden ayakkabı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 20 Temmuz'da Barış Mahallesi'ndeki bir iş yerinden 2 çift ayakkabının çalınması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada, iki şüphelinin sırt çantası ile alarm sistemini devre dışı bırakıp iş yerinin dışına çıkardıklarını ayakkabıları Bolu'daki birine sattıkları belirlendi.

Şüpheliler, Emrah D. (29) ve Kenan A'yı (30) Bağcılar'da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Ekipler, söz konusu çalışmalar kapsamında çalınan ayakkabıları Bolu'dan getirerek iş yeri görevlisine teslim etti.

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