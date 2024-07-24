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Gündem Beylikdüzü'nde büyük kaza: 15 araç birbirine girdi!
Gündem

Beylikdüzü'nde büyük kaza: 15 araç birbirine girdi!

Yeniakit Publisher
2024-07-24 09:50:00 - 2024-07-24 09:50:29

İstanbul Beylikdüzü E-5 karayolu Haramidere mevkiinde, yağmur sonrası kayganlaşan yolda 100 metre arayla 15 araç kazaya karıştı. Olayda 7 kişi yaralanırken trafik durma noktasına geldi.

Kaza saat 07.40 sıralarında İstanbul Beylikdüzü ilçesi E-5 karayolu Haramidere mevkii Avcılar istikametinde yaşandı.

Edinlen bilgilere göre yağmur sonrası kayganlaşan yolda kayan araç 10 aracın kaza yapmasına neden oldu. Olay yerinin 100 metre gerisinde trafiğin aniden durmasıyla 5 araç daha kazaya karıştı.

Toplam 15 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralılarının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası trafik durma noktasına gelirken, havadan da görüntülendi.


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