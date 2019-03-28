Beylikdüzü Fenerbahçeliler Derneği açıldı İstanbul Beylikdüzü’nde Fenerbahçeliler Derneği büyük bir coşkuyla açıldı.

İstanbul Beylikdüzü’nde Fenerbahçeliler Derneği büyük bir coşkuyla açıldı.

Beylikdüzü Fenerbahçeliler Derneği’nin açılışı gerçekleşti. Açılışa siyasi partilerin yöneticileri, Genç Fenerbahçeliler basın sözcüsü Yücel Aslan ve taraftarlar katıldı. Açılışta konuşma yapan Fenerbahçe Kongre Üyesi Ali Aydın derneğin hayırlara vesile olmasını dilerken kurdele kesimi öncesinde şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. Açılışa Fenerbahçeli taraftarlar tezahüratlarıyla destek verdi.

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