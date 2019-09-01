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Beylikdüzü 6. Barış ve Sevgi Buluşmaları devam etti

Beylikdüzü 6.

01 Eylül 2019 Pazar 11:25
Beylikdüzü 6. Barış ve Sevgi Buluşmaları devam etti

Beylikdüzü 6. Barış ve Sevgi Buluşmaları’nın 2’nci günü Sahaf Festivali ile başladı. Birçok eserin kitapseverlerle buluştuğu etkinlikler sonunda şarkıcı Fettah Can sahne aldı.


30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusuyla başlayan ve binlerce insanı Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya getiren Beylikdüzü 6. Barış ve Sevgi Buluşmaları’nın ikinci günü dopdolu geçti. Listesiz Kitap Mezatı ile başlayan 3. Sahaf Festivali, Ümit Nar moderatörlüğünde Serdar Kuzuloğlu’nun “Kitapsız Dünyanın Sahafları” konulu söyleşisi ile devam etti. Yekta Kopan moderatörlüğünde yapılan Çardak Altı Sohbetlerinin konukları ise Ahmet Ümit ve Gani Müjde oldu. Söyleşi sonrasında ise Fettah Can sahne aldı. Saatler 21.30’u gösterdiğinde ise bu yıl 2.’si düzenlenen ilk defa Barış ve Sevgi kapsamında yapılan Gece Mezatı ile koleksiyoncular koleksiyonlarına yeni kitaplar ekledi.


Bu yıl 42 sahaf ve plakçıyı kitapseverlerle buluşturan 3. Sahaf Festivali koleksiyoncuların yoğun ilgi gösterdiği Listesiz Kitap Mezatı ile başladı. Birbirinden önemli eserin farklı dönemlere ait baskılarına ulaşma imkanı yakalayan kitapseverlerin açık artırma usulü ile kitaplara sahip olduğu etkinliğe Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da katılım sağlayarak açık artırmayla kitap satın aldı. Ümit Nar moderatörlüğünde gerçekleşen Sahaf Söyleşileri kapsamında Serdar Kuzuloğlu “Kitapsız Dünyanın Sahafları” konulu söyleşi ile dijital dünyanın getirdiği şartlar üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi. Kuzuloğlu’na çiçek ve plaket takdiminde bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Bugün Muharrem ayının ilk günü. Muharrem ayının barış ve huzuru getirmesini temenni ediyorum. Çok keyifli bir sohbetti ve sizin gibi değerlerin her zaman aramızda olmasını diliyoruz” dedi.



“Umudun yükseldiği yer çünkü Beylikdüzü”


Çardak Altı Sohbetleri’nin ilk gün konukları Ahmet Ümit ve Gani Müjde oldu. Bu yıl teması “Umut” olan söyleşilerin ilk gününde Yekta Kopan moderatörlüğünde “Umut ve Sanat” üzerine sohbet gerçekleşti. Umut üzerine çeşitli anı ve hikayelerini paylaşan Ümit ve Müjde vatandaşlardan gelen soruları yanıtladı. Program sonunda konuşma yapan Başkan Çalık ise, “Bizleri çok mutlu ettiniz, çok keyifli bir sohbetti. Anılarınızı keyifle dinledik. Biz de Beylikdüzü’nden barışı, sevgiyi ve umudu çoğaltmaya devam edeceğiz. Umudun yükseldiği yer çünkü Beylikdüzü. Katılımlarınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz” dedi.



“Beylikdüzü her şeyin en güzelini hak ediyor”


Gecede Fettah Can sevilen şarkılarını seslendirdi. Müzikseverler tek bir ağızdan Can’a eşlik etti. Konserde çiçek ve plaket takdimini eşi Zehra Çalık ile gerçekleştiren Başkan Çalık ise, “Bizleri bu gecede yalnız bırakmadığınız için sizlere teşekkür ediyoruz. Barışın, sevginin, dostluğun, kardeşliğin hiç bitmediği, dönüşüm ve değişimin başladığı noktadayız, Beylikdüzü’ndeyiz. Hepiniz bunun mimarısınız ve hepinize teşekkür ediyorum. Beylikdüzü her şeyin en güzelini hak ediyor” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 11:25
  1. kitap
  2. sanat
  3. konser

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