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Beykoz'da yokuş aşağı giden araç takla attı: 2 kişi yaralandı

İstanbul Beykoz'da seyir halindeki bir otomobil takla attı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 15:24
Beykoz'da yokuş aşağı giden araç takla attı: 2 kişi yaralandı

Çengeldere Mahallesi Akıncılar Caddesi'nde, Tülay İ. idaresindeki 34 HB 2728 plakalı otomobil, yokuş aşağı seyir halindeyken takla attı.

Sürücü Tülay İ. ve yanındaki Eda G. araçta sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan 2 kişiyi bulundukları yerden çıkardı. Yaralılar ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

 

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 15:24
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