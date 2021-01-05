  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Beykoz'da vatandaşı sokağa döken olay
Yerel

Beykoz'da vatandaşı sokağa döken olay

Beykoz'da sigara izmariti nedeniyle başlayan yangın çok sayıda vatandaşın paniğine neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-05 07:28:00 -
Beykoz'da vatandaşı sokağa döken olay

Beykoz'da bulunan bir binanın 4. katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Olay saat 04:30 sıralarında Beykoz Kavacık Mahallesi, Orhan Veli Kanık Caddesi'nde bulunan 8 katlı binanın 4.katında meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre yangının, dairede ikamet eden bir vatandaşın sigara izmaritinden çıktığı öğrenildi. Öte yandan dairede kalan vatandaşlardan biri dumandan hafif etkilenirken sağlık ekipleri hemen müdahale etti. Olayda ölen yada yaralanan olmazken daire içerisinde ve 8 katlı binadaki vatandaşların bir kısmı kendi imkanlarıyla binayı terk ederken bir kısmı da itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olayı gören Emre Ünal isimli vatandaş, "Önce bir tıkırtı duydum. Sonrasında yangın var diye birinin bağırdığını duydum. Duman kokusu aldım. Kendimi can havliyle dışarı attım" dedi.

Olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD’den Rusya’ya gözdağı! MQ-9'ları konuşlandıracak
Dünya

ABD’den Rusya’ya gözdağı! MQ-9'ları konuşlandıracak

ABD Hava Kuvvetleri Komutanlığı, "istihbarat, gözlem ve keşif görevleri" için "MQ-9 Reaper" tipi insansız hava araçlarını (İHA), 90 havacı a..
Türkiye'den dev askeri hamle! O ülke ile anlaşma imzalandı
Ekonomi

Türkiye'den dev askeri hamle! O ülke ile anlaşma imzalandı

Türk savunma sanayi şirketi FNSS ile Filipinler Savunma Bakanlığı arasında imzalanan ve Ağustos 2020'de resmi olarak yürürlüğe giren sözleşm..
Biden'dan BM Genel Kurulu Başkanı Bozkır'a mektup
Dünya

Biden'dan BM Genel Kurulu Başkanı Bozkır'a mektup

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başkanlığına seçilen Joe Biden, Birleşmiş Milletler (BM). 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'a, küresel..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay