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Gündem Beykoz'da oylar yeniden sayılacaktı! YSK'dan flaş karar
Gündem

Beykoz'da oylar yeniden sayılacaktı! YSK'dan flaş karar

Yeniakit Publisher
2024-04-04 13:01:00 -
Beykoz'da oylar yeniden sayılacaktı! YSK'dan flaş karar

İstanbul İl Seçim Kurulu, İstanbul'un Beykoz ilçesindeki oyların yeniden sayılmasına karar vermişti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), söz konusu kararı kaldırdı.

CHP, Beykoz'da sandık sonuç tutanaklarına yapılan itiraz üzerine İstanbul İl Seçim Kurulu'nun aldığı yeniden sayım kararını YSK'ya taşıdı. YSK, CHP'nin itirazını kabul ederek, Beykoz'da yeniden sayıma ilişkin İstanbul İl Seçim Kurulu kararını kaldırdı.

Beykoz İlçe Seçim Kurulu, AK Parti'nin yeniden sayıma ilişkin itirazını reddetmiş, buna yapılan itirazı İstanbul İl Seçim Kurulu görüşmüştü.

İstanbul İl Seçim Kurulu, Beykoz İlçe Seçim Kurulunun ret kararını kaldırarak oy pusulalarının yeniden sayılmasını kararlaştırmıştı. Bunun üzerine bu kez CHP, yeniden sayıma ilişkin İstanbul İl Seçim Kurulu kararına itiraz etmişti.

YSK'nın, İstanbul İl Seçim Kurulunun yeniden sayım kararını kaldırmasının ardından itiraz süreçleri sona erdi. Beykoz'da yeniden sayım yapılmayacak.

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