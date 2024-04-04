Beykoz'da oylar yeniden sayılacak
İstanbul İl Seçim Kurulu, Beykoz İlçe Seçim Kurulu'nun AK Parti'nin itirazına ilişkin ret kararını iptal ederek, ilçede oyların yeniden sayılmasına karar verdi.
31 Mart mahalli idareler seçimlerinde İstanbul Beykoz'da Cumhuriyet Halk Partisi Adayı Alaattin Köseler oyların yüzde 45.88'ini almış ve sandıktan birinci çıkmıştı. İkinci sıradaki AK Parti Adayı Murat Aydın ise rakibinden bin 413 oy az alarak sandıktan ikinci çıkmıştı.
AK Parti İlçe Seçim Kurulu’na itiraz ederek sandık sonuç tutanaklarının bir kısmında geçersiz oyların geçersizlik sebebinin yazılmamış olduğunu ve oyların bir kısmında geçersizlik sebebinin muğlak ibarelerin yazıldığının belirterek oyların yeniden sayımını istemişti.
İstanbul İl Seçim Kurulu itiraza ret kararı veren İlçe Seçim Kurulu’nun kararını iptal ederek Beykoz’da oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Karar ile Beykoz’da oylar yeniden sayılacak.
Gündem
Ahmet Hakan'ın yayınında seçimlerle ilgili şok detayı açıkladı: Adıyaman'da çok dramatik bir şey var