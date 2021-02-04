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Ekonomi Beykoz sahil bandı ‘Prestij’ kazanacak
Ekonomi

Beykoz sahil bandı ‘Prestij’ kazanacak

Beykoz sahilini İstanbul’un çekim merkezi haline getirmeyi hedefleyen AK Partili Beykoz Belediyesi, sahil bandına 960 metre uzunluğunda olacak ‘Prestij Cadde’ yapım işini ihaleye çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 13:12:00 -
Beykoz sahil bandı ‘Prestij’ kazanacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Beykoz İlçesi Poyrazköy Mahallesinin sahil bandında yapılacak olan 960 metre uzunluğundaki ‘Prestij Cadde’si 120 iş kaleminden oluşuyor ve 90 gün içinde bitirilmesi hedefleniyor. İhale 01.03.2021 saat 11.00’de Gümüşsuyu Mahallesi Kelle İbrahim Caddesi No:43 Beykoz / İstanbul adresinde yapılacak.

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