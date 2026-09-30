Beykoz Belediyesinden kış öncesi çiftçilere müjde

Beykoz Belediyesi, Cumhuriyetköy Fide Üretim Merkezi’nde kendi imkânlarıyla yetiştirdiği 625 bin adet kışlık sebze fidesini üreticilerle buluşturdu.

Yazlık fidelerle birlikte 2026 yılında toplam 1 milyon 700 bin sebze fidesi üreten Beykoz Belediyesi, ilçedeki tarımsal üretimin dört mevsim sürmesine destek oluyor.

İstanbul’un önemli tarım merkezlerinden biri olan Beykoz’da, tarımsal üretimi desteklemek ve çiftçinin girdi maliyetlerini azaltmak amacıyla Beykoz Belediyesi tarafından yürütülen fide desteği kış döneminde de devam ediyor.

Cumhuriyetköy Fide Üretim Merkezi’nde belediyenin öz kaynaklarıyla tohumdan fideye yetiştirilen 625 bin adet kışlık sebze fidesi, Beykozlu çiftçilerle buluşturuldu. Yeşil kıvırcıktan karalahanaya, brokoli ve karnabahardan Akdeniz kıvırcığına kadar farklı çeşitlerden oluşan fideler, kışlık üretim için Beykoz’un bereketli topraklarında yetişecek.

2026’da 1 Milyon 700 Bin Fide Üretildi

Beykoz Köy Pazarı’nda gerçekleştirilen fide dağıtım törenine Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ve Beykozlu çiftçiler katıldı.

Törende konuşan Başkan Vekili Gürzel, Beykoz Belediyesi olarak üretim kapasitesini her geçen gün artırdıklarını ve çiftçilerin üzerindeki mali yükü azaltmaya devam ettiklerini söyledi. Sezon boyunca toplamda 1 milyon 700 bin fide üretimine ulaştıklarını belirten Gürzel: “İlkbaharda tohumlarını ekip Mayıs ayında yazlık fidelerimizi komşularımızla buluştururken bir söz vermiştik: ‘Bizim Beykoz sevdamız tek bir mevsime sığmaz’ demiştik. Bugün bu sözümüzü tutmanın gururunu yaşıyoruz. Kendi tesisimizde, mesai arkadaşlarımızın alın teriyle tohumdan yetiştirdiğimiz 625 bin kışlık sebze fidesini toprağın asıl sahiplerine teslim ediyoruz. Yeşil kıvırcıktan karalahanaya, karnabahardan brokoliye ve Akdeniz kıvırcığına kadar geniş bir yelpazedeki bu fidelerle Beykoz toprağı kışın da boş kalmayacak.” dedi.

“Üreticimizin Girdi Maliyetini Hafifletiyoruz”

Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için çiftçinin her alanda desteklenmesi gerektiğine dikkat çeken Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, Beykoz Belediyesi’nin tarım, hayvancılık ve balıkçılığa yönelik çalışmalarını da anlattı.

Gürzel, konuşmasını şöyle devam etti: “Temel amacımız, üreticimizin artan girdi maliyetlerini hafifletmek ve bir karış toprağın dahi boş kalmamasını sağlamaktır. Bu doğrultuda desteğimizi sadece fide ile sınırlı tutmuyoruz. Hayvancılıkla uğraşan üreticilerimize yem; arıcılarımıza kovan ve ekipman, balıkçılarımıza ise malzeme desteği sunuyoruz. Tarlasını eken, toprağına sahip çıkan ve alın teriyle üreten tüm çiftçilerimizin yanında olmaya kararlılıkla devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Topraktan Sofraya Uzanan Bereket

Dağıtılan fidelerin birkaç ay içerisinde sofraları şenlendirecek kaliteli ürünlere dönüşmesinin kendileri için en büyük ödül olduğunu ifade eden Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel: “Tarlada izi, sofrada yüzü olan tüm çiftçilerimize ve bu fideleri büyük bir özenle yetiştiren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bugün toprakla buluşan 625 bin kışlık fidenin bol ürün, bereketli hasat ve hayırlı kazançlar getirmesini diliyorum.” dedi.

Töreninin ardından çiftçiler, kışlık sebze fidelerini teslim aldı.