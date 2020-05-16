Beykoz Belediyesi bir ilke imza attı

Beykoz Belediyesi vatandaşların sürdürülebilir çevre ve geri dönüşüme etkin ve daha kolay katılımını sağlayacak “Sıfır Atık Taksi” Projesi’ni hayata geçirdi.

Sıfır atık projesinde öncü belediyelerden olan Beykoz Belediyesi yeni projeler ve uygulamalarla geliştirdiği sıfır atık hedeflerine uygun hazırladığı “Sıfır Atık Taksi” evlerden atık toplama hizmetine başladı.

“Ambalajını Ayır Taksiyi Çağır” sloganıyla başlatılan projeyle ilçede sıfır atık bilincinin yaygınlaştırılması, etkili atık yönetimi uygulamalarında vatandaşlara kolaylık sağlanması ve gelecek nesiller için sürdürülebilir çevre hedefleniyor.

Beykozlular yeni uygulamayla 444 66 61 No’lu Çözüm Merkezi’ni arayarak ayrı biriktirdikleri ambalaj atık (kağıt, karton, plastik, metal), bitkisel atık yağ, atık pil ve elektronik atıkları evlerine gelen atık taksiye teslim edecek. Atık taksi personeli tarafından alınan atıklar, Beykoz Belediyesi’ne ait ana depolama alanında toplanarak çevreye ve ekonomiye kazandırılmak üzere lisanslı geri dönüşüm ve bertaraf tesislerine gönderilecek. Beykozluların ayrı biriktirdikleri bitkisel atık yağlar ise “Sen De Bir Kulak Ver” Projesi kapsamında değerlendirilerek ilçedeki ihtiyaç sahibi engelli çocuklara duyma sevinci yaşatacak yeni cihazlar alınacak.

Çevre Koruma ve Kontrol Sorumlusu Oğuzkağan Kaya, “Beykoz Belediyesi olarak sıfır atık konusunda yine önce bir projeye başlangıç yapıyoruz. Bugün inşallah bu projemizde vatandaşa sıfır atık projemizi vatandaşlarımızın evlerinde ayrı olarak biriktirmiş olduğu atık yağ, atık pil, elektronik atık ve ambalaj atıklarını sadece çağrı merkezlerimize yapacakları bir çağrı ile direk kapılarından almak üzere sıfır atık taksi filomuzun bugün başlangıcını yapmış bulunmaktayız” dedi.

Evinden atık yağı alınan Aysel Sucuoğlu, “Çok memnunuz atıklarımızı yağlarımızı veriyoruz hem engelli çocuklara faydamız oluyor hem de geri dönüşüm oluyor atıklarımız onun için çok sağ olun” şeklinde konuştu.