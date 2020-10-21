Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'dan AA'ya ziyaret

ANKARA (AA) - Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı ziyaret etti.

Aydın ziyarette, AA'nın kuruluşunun 100. yılını kutlayarak Kazancı ve AA çalışanlarına başarılar diledi.

Beykoz'un, doğa, kültür, sanat, tarih turizmi ile öne çıktığını söyleyen Başkan Aydın, ilçede yürüttükleri faaliyetleri anlattı.

Şenol Kazancı da Başkan Aydın'a, AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyarette, Belediye Başkanı Aydın, Kazancı'ya, kendi yazdığı "An'a Tanıklık", Beykoz Belediyesi Kültür Yayınlarının hazırladığı "Beykoz’un Kuşları ve Tabiat Alanları" ve "Anadolu Yakasının İlk Belediyesi Beykoz" kitapları ile eski Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek’in hayatı, eserleri ve siyasi yönüyle tanıtıldığı "Yücel Çelikbilek" adlı kitabı hediye etti.

Kazancı da Aydın'a, AA'nın 100. yılı dolayısıyla yayınlanan "Türkiye ve Dünyada 100 Yıl" kitabını takdim etti.