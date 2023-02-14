Beykent Üniversitesi’ne araştırma ve öğretim görevlisi alınacak
Beykent Üniversitesi’nin ilanla duyurulan Fakülte/Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca 9 Araştırma Görevlisi 11 Öğretim Görevlisi alınacak.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Başvurular Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen ve/veya posta yoluyla yapılmalıdır. Süresi içerisinde yapılmayan ya da eksik belgeli başvurular işleme alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ulaşmış olması gerekmektedir. Postada yaşanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Aday Başvuruları:
Beykent Üniversitesi Ayazağa-Maslak Yerleşkesi Yazı İşleri Müdürlüğü Ayazağa Mah. Hadım Koruyolu cad. No:19 34396 Sarıyer, İstanbul
Not: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Aydınlatma Metni’ne https://www.beykent.edu.tr/beykenthakkinda/kisisel-verilerin- korunmasi/kvk-mevzuat-uyarinca-akademik-personel-adayi-aydinlatma-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnine https://www.beykent.edu.tr/beykenthakkinda/kisisel-verilerin- korunmasi/kvk-mevzuat-uyarinca-akademik-personel-adayi-acik-riza-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir.
BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ
Duyuru Başlangıç Tarihi : 12.02.2023
Son Başvuru Tarihi : 26.02.2023
Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı : 28.02.2023
Yazılı Sınav Tarihi : 02.03.2023
Nihai Değerlendirme Tarihi : 03.03.2023
MESLEK YÜKSEKOKULU UYGULAMALI İNGİLİZCE ÇEVİRMENLİK
PROGRAMI MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
İÇ MİMARLIK (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ
BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ
Duyuru Başlangıç Tarihi : 12.02.2023
Son Başvuru Tarihi : 26.02.2023
Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı : 28.02.2023
Sözlü Sınav Tarihi : 02.03.2023
Sözlü Sınav Sonuç Açıklama Tarihi : 03.03.2023
Yazılı Sınav Tarihi : 06.03.2023
Nihai Değerlendirme Tarihi : 07.03.202
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