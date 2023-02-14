  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Beykent Üniversitesi’ne araştırma ve öğretim görevlisi alınacak
Ekonomi

Beykent Üniversitesi’ne araştırma ve öğretim görevlisi alınacak

Beykent Üniversitesi’nin ilanla duyurulan Fakülte/Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca 9 Araştırma Görevlisi 11 Öğretim Görevlisi alınacak.

Yeniakit Publisher
2023-02-14 15:35:00 -
Beykent Üniversitesi’ne araştırma ve öğretim görevlisi alınacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Başvurular Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen ve/veya posta yoluyla yapılmalıdır. Süresi içerisinde yapılmayan ya da eksik belgeli başvurular işleme alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ulaşmış olması gerekmektedir. Postada yaşanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Aday Başvuruları:

Beykent Üniversitesi Ayazağa-Maslak Yerleşkesi Yazı İşleri Müdürlüğü Ayazağa Mah. Hadım Koruyolu cad. No:19 34396 Sarıyer, İstanbul

Not: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Aydınlatma Metni’ne https://www.beykent.edu.tr/beykenthakkinda/kisisel-verilerin- korunmasi/kvk-mevzuat-uyarinca-akademik-personel-adayi-aydinlatma-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnine https://www.beykent.edu.tr/beykenthakkinda/kisisel-verilerin- korunmasi/kvk-mevzuat-uyarinca-akademik-personel-adayi-acik-riza-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir.

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

Duyuru Başlangıç Tarihi : 12.02.2023

Son Başvuru Tarihi : 26.02.2023

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı : 28.02.2023

Yazılı Sınav Tarihi : 02.03.2023

Nihai Değerlendirme Tarihi : 03.03.2023

MESLEK YÜKSEKOKULU UYGULAMALI İNGİLİZCE ÇEVİRMENLİK

PROGRAMI MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

İÇ MİMARLIK (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

Duyuru Başlangıç Tarihi : 12.02.2023

Son Başvuru Tarihi : 26.02.2023

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı : 28.02.2023

Sözlü Sınav Tarihi : 02.03.2023

Sözlü Sınav Sonuç Açıklama Tarihi : 03.03.2023

Yazılı Sınav Tarihi : 06.03.2023

Nihai Değerlendirme Tarihi : 07.03.202

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23