Beykent Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Beykent Üniversitesi ilanda belirtilen Fakülte/Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca 2 Öğretim Görevlisi, 1 Araştırma Görevlisi alınacak.

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

Duyuru Başlangıç Tarihi : 29.09.2022

Son Başvuru Tarihi : 13.10.2022

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı : 17.10.2022

Yazılı Sınav Tarihi : 19.10.2022

Nihai Değerlendirme Tarihi : 20.10.2022



Başvurular Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen ve/veya posta yoluyla yapılmalıdır. Süresi içerisinde yapılmayan ya da eksik belgeli başvurular işleme alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ulaşmış olması gerekmektedir. Postada yaşanan gecikmeler dikkate alınmayacak.

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